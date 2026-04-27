JRAが馬券を発売する米クラシック3冠初戦「第152回ケンタッキーダービー」（日本時間5月3日午前7時57分発走）は25日、出走馬＆枠順が確定した。より多くのファンに予想してもらいたい主催者の狙いがあり、24年から発走7日前に発表されるようになった。日本調教馬は過去10頭が出走し、24年フォーエバーヤングの3着が最高着順。今年は2頭が出走する。ワンダーディーンは中東遠征でサウジダービー4着後、UAEダービーを制し、米国