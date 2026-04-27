東映京都撮影所の女優まつむら眞弓（年齢非公表）が26日、東京・参宮橋シアタートランスミッションで創作怪談ひとり芝居を上演した。公開中の映画「木挽町のあだ討ち」や29日に初日を迎える仮面ライダー生誕55周年記念作「アギト―超能力戦争―」に出演するなど女優業の一方で、熱心に取り組んでいるのが怪談朗読劇。この日は「新選組異聞怪談あかずの井戸」を京ことばで紡ぎ、観客を魅了し「16年目に突入したライフワーク。