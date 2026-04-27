26日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップファイナルのGAME2が横浜BUNTAIで行われ、SAGA久光スプリングスが大阪マーヴェラスにセットカウント3-0で勝利。GAME1に続いての2連勝で優勝を決めた。 今シーズンから9年ぶりにSAGA久光の指揮官へと戻ってきた中田久美ヘッドコーチが指揮して最初のシーズンでいきなりの戴冠。昨シーズンは3位に終わったチ&#12