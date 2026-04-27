共同記者会見に臨むベネット元首相（左）とラピド前首相＝26日、ヘルツェリヤ（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエルの右派ベネット元首相と最大野党党首で中道のラピド前首相は26日、新党を結成し、10月までに実施される総選挙に出馬すると表明した。ベネット氏は世論調査の支持率でネタニヤフ首相と拮抗する政敵。新党結成で現政権への幅広い不満を取り込んで支持拡大を図り、ネタニヤフ氏の続投阻止を狙う。新党の名前は