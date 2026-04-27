気象庁によりますと午前5時24分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5強を観測したのは、浦幌町、震度5弱を観測したのは、新冠町、震度4を観測したのは、札幌清田区、函館市、釧路市、帯広市、三笠市、千歳市、当別町、新篠津村、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、日高地方日高町、浦河町、新ひだか町、鹿追町、新得町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、幕別町、十勝池田町、豊頃町、本別町、