黒木メイサが主演するHuluオリジナルドラマ『八神瑛子 ‐上野中央署 組織犯罪対策課‐』（7月24日より独占配信）より、Aぇ! group小島健の出演が発表された。フィリピンの殺し屋役を演じ、全編英語演技に初挑戦する。【写真】深町秋生「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ書影ギャラリー2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズなど、話題作を続々と世に