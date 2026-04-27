◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜若き力が束になった。両軍無得点の２回２死二塁。ドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）は高め１４８キロ直球に反応した。「差し込まれたけど、振りきった分いいところに飛んでくれた」。７番・遊撃で先発し、２戦連続適時打となる先制打。逆方向の一、二塁間へしぶとくはじき返した。鮮やかなコンビプレーで突破口を開いた。その回、２死から６番・右翼でスタメンの平