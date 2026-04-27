◆パ・リーグオリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）日本ハムの山本拓実投手（２６）が縁起のいいマルティネスとのバッテリーで前日の雪辱を果たした。２―９の７回から登板し、２イニングを無安打無失点。最速は１５４キロをマークし、３奪三振の快投を披露した。マルティネスとは、２３年９月３日オリックス戦（エスコン）以来のコンビ。中日時代の１９年には２軍戦でバッテリーを組み、完封勝利を挙げてお