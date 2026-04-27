◆米大リーグブルージェイズ４―２ガーディアンズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズが本拠のガーディアンズ戦に４―２で勝ち、本拠地では開幕カードのアスレチックス戦以来のカード勝ち越しを決めた。３試合連続アーチが期待された岡本和真内野手（２９）は「５番・三塁」で先発出場したが空振り三振、三ゴロ、右飛だった。試合は同点で迎えた６回に４番に入ったサンチェスが勝ち越し２ラン