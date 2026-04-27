◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カブス・今永翔太投手（３２）が２６日（日本時間２７日）、敵地・ドジャース戦に中４日で先発した。初回先頭で迎えたドジャース・大谷翔平投手（３１）との今季最初の対決に臨み、フルカウントからの四球だった。２番フリーマンを空振り三振に仕留め、３番Ｔ・ヘルナンデスのカウント１−０からの２球目に大谷に盗塁された。