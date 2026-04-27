◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目にカブス・今永昇太投手と今季初対戦。１打席目は四球を選んだ。すると、１死一塁で迎えたＴ・ヘルナンデスの打席中に二盗を試みると、送球が足に当たり、蹴り飛ばされるように左翼前を転々。一