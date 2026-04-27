「OSK日本歌劇団」の翼和希と千咲えみ（いずれも年齢非公表）が「レビュー春のおどり」東京公演（30日初日、新橋演舞場）の取材会を行った。翼はスポニチ本紙取材に「まず東京の方にOSKという劇団を知ってもらいたい。歌劇という文化をもっと皆さんに知っていただきたい」と意気込みを語った。今回の「春のおどり」は「ロミオとジュリエット」をベースにした和物ミュージカル「たまきはる命の雫」と、洋物レビュー「Silenp