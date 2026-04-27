2着は未勝利Vから臨んだ1戦1勝馬エンネ。4角9番手から勝ち馬と並んで最速となる上がり3F32秒8の強烈な末脚を繰り出し、オークス優先出走権を手に入れた。ディーは「ペースが遅くて展開には恵まれなかったが、しまいは素晴らしい伸び。2400メートルの方がもっと力を出せると思う。高いポテンシャルがあり、これから上がっていくだけ」と走りを大絶賛。吉岡師も「無事ならオークスへ。ステップとしては最高の内容だった」と手応