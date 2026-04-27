5人組バンド「Hi―FiUn！corn（ハイ・ファイ・ユニコーン）」が26日、東京・Zepp新宿でメジャー初アルバム「FIRSTMOVE」を引っ提げたアジアーツアーの東京公演を行った。1月期のTBSドラマ「未来のムスコ」の挿入歌に起用された「SUPERDUPER」など全24曲を披露した。ライブはアルバムのリード曲「HUNGRYHERAT」で幕を開けた。デビュー曲「OvertheRainbow」など含む前半パートが終わると、オム・テミン（24）が「残