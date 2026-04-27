▼3着リアライズルミナス（松山）スタートが速く、行く馬がいなかったので前半は逃げる形。2000メートルは良かったし最後まで頑張ったが、あと一歩だった。▼4着エイシンウィスパー（松若）とてもセンスがいい。現状の力は出せたし、これがいい経験になって成長してくれると思う。▼5着ラベルセーヌ（荻野極）課題のテンションは抑えられたが、内枠で包まれて動くに動けなかった。▼6着リスレジャンデール（津村）スローで