1着馬に安田記念（6月7日、東京）の優先出走権が与えられる京都メイン「第57回マイラーズC」は1番人気アドマイヤズームが2番手から押し切り勝ち。武豊（57）は土曜東京の青葉賞に続く、連日のテン乗り重賞Vとなった。2年前の2歳マイル王アドマイヤズームが武豊の手綱で華麗なる復活を遂げた。残り200メートルで抜け出すと、1年4カ月ぶりの白星にエスコート。初コンビだった鞍上は「ホッとしました。一緒に走っている時から凄い