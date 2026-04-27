フリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で初写真集「Lily」（光文社）の発売記念会見を行った。“女子アナ界No.1ボディー”と称されるスタイルが武器。撮影に向けボディーメークに着手し、体重は昨年から13キロ減。「ずっとフラフープをしていたからか、幼少期からくびれのある体形をしていた」と自信を持つウエストは55センチにまで絞り込んだ。お気に入りはTバックビキニを着用し、お尻を大胆に露出した一枚。「