「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）阪神の近本光司外野手（３１）が２６日、甲子園での広島戦で死球を受けて途中交代し、兵庫県内の病院で検査の結果、左手首骨折と診断された。全治など詳細は非公表だが、開幕から全試合に出場してきた不動のリードオフマンが離脱という最悪の事態に陥った。今後はＳＧＬでリハビリに入り、早期復帰を目指していく。阪神に激震が走った。近本が左手首の骨折と診断されたと球団が発表