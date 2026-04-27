27日午前5時24分ごろ、北海道で最大震度5強を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は十勝地方南部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度5強を観測したのは、北海道の浦幌町です。【各地の震度詳細】■震度5強□北海道浦幌町■