圧巻のパフォーマンスは、タイトルを目指すセルティックの士気を大きく高めただろう。前田大然は４月25日、スコティシュ・プレミアシップ第34節のフォルカーク戦で、２得点・１アシストと活躍。チームを３−1の勝利に導いた。前半に得意の激しいプレスから先制点をあげ、さらにキーラン・ティアニーのゴールをお膳立てした前田は、後半にもグラウンダーのクロスを右足で流し込んだ。これで前田は先週のスコティッシュ・カ