▼2着ドラゴンブースト（丹内）マイル適性がありますね。このメンバーでも内容は良かった。力をつけているし、これからが楽しみ。▼3着ベラジオボンド（北村友）勝った馬を見ながら、しっかり最後も脚を使ってくれました。▼4着ショウナンアデイブ（池添）スッと先手が取れて、しまいも踏ん張ってくれました。▼5着オフトレイル（岩田望）最後は伸びて来た。次につながる競馬はできたと思います。▼6着ファーヴェント（