◇ナ・リーグドジャース―カブス（2026年4月26日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、カブス戦に「1番・DH」で出場。カブスの先発・今永と対戦し、第1打席は四球だった。2人の過去の対戦は10打数1安打、3三振で本塁打と打点はなく、今永に分がある。日本球界では対戦がなかった。出塁すると、25日と同様、同学年のカブスの右翼手・鈴木に一塁からアイコンタクト。1死後に二盗に成功