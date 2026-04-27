「ファーム・西地区、阪神４−９オリックス」（２６日、安芸球場）一段と大きい故郷の声援を力に変えた。阪神・栄枝が地元・高知で「４番・ＤＨ」に座り、長打でチャンスメークした。０−６の四回先頭だった。「４番、指名打者、栄枝」とコールされると、球場は大歓声に包まれた。先発の東松の直球を引っ張った。打球は鋭く三塁線を破り左翼ファウルゾーンへ転がった。栄枝は迷いなく一塁を蹴り、二塁へ到達。「あの打席はま