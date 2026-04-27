東京10R・オアシスSは、2番人気ドンインザムード（牡4＝今野、父アジアエクスプレス）が、昨夏レパードS以来の4勝目。ラストは人気を分け合ったテーオーパスワードとの激しい叩き合いを3/4馬身差で制した。荻野極は「馬が凄く充実しているし、その通りに力を示してくれた。弾みをつけていきたい」と納得の表情。今野師は「ドバイ遠征がなくなり、まだ成長中ですが在厩で体が大きくなっていた。東海S（7月26日、中京）を目標に