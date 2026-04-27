「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）阪神・下村海翔投手（２４）が２６日、１軍の試合前練習に参加した。２４年４月に受けたトミー・ジョン手術からの復活を目指すドラ１右腕は、藤川監督と安藤、江草の両投手コーチらが見つめる中でブルペン入り。６０球を投げ「順調です。しっかりキャンプからやってきたことを出せている」と現状をプラスに捉えた。指揮官は「リハビリとして球数を順調に消化してきているので、また