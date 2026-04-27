3月1日付で調教師となった和田竜二師（48）の騎手引退式が26日、京都競馬場の最終レース終了後、ウイナーズサークルで行われた。式に先立ち、この日のメイン・マイラーズCでは京都競馬場で誘導馬を務める元愛馬ディープボンドに騎乗。人馬がターフに姿を現すと、割れんばかりの拍手と歓声が湧き起こった。スーツ姿で登場した引退式では日本騎手クラブ会長の武豊、恩師である岩元市三元調教師らから花束が贈呈された。最後に胴