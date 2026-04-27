今月限りで騎手を引退をする石神深一（43）が京都4Rで最後の騎乗を終えた。1番人気フジフォンテとのコンビで7着。「ホッとしますね。無事に帰って来られて皆に祝ってもらってありがたい」と胸をなで下ろす。レース後は横山典、武豊、元騎手で同期の川島信二助手から花束が贈られた。「典さん、豊さんに憧れてこの世界に入ったのでグッとくるものがありました。引退式の時よりいろいろ緩んで涙が出そう」と感慨深げ。晴れやかな