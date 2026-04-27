「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）監督という立場になった盟友に節目の勝利を届けた。九回、マウンドに上がった阪神・ドリスが無失点リレーを締めくくって今季３セーブ目。藤川監督のセ・リーグ最速タイとなる通算１００勝に花を添えた。九回のマウンドに向かったのは守護神・岩崎ではなく、ドリスだった。聖地が少しどよめく中、チーム最年長のベテランは「どこのイニングでも、チームの助けになることだけしか考え