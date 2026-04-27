人気ユニット「東方神起」が25、26の両日、横浜市の日産スタジアムで、日本デビュー20周年を締めくくるライブを行った。海外アーティスト史上最多の3度目となる同所での公演。ファンとの絆を象徴する聖地で計13万人を動員し、31曲を披露した。ライブ終盤の定番曲「SomebodyToLove」で6万5000人を沸かせた。花火が夜空に打ち上がると同時に、アリーナの両サイドに延びる花道を2人が全力疾走。日産ではおなじみの光景だ。ユ