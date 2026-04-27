俳優でアーティストのＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝（２７）が２６日、東京・渋谷ｄｕｏＭＵＳＩＣＥＸＣＨＡＮＧＥでバースデーコンサートを開催。開演前には報道陣の取材に応じ「いろんな形でフェーズが変わって、自分で構築する人生の新しい門出。大事な一歩目となる」と思いを語った。三山は昨年８月に俳優・趣里（３５）と結婚し、翌９月には第１子が誕生。同１１月にはＢＥ：ＦＩＲＳＴを脱退し、ソロアー