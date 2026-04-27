香港チャンピオンズデーが26日、シャティン競馬場で行われた。JRAが馬券発売したG13競走は全て地元馬がV。メイン9R「クイーンエリザベス2世C」はロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）が当レース4勝目を飾り、獲得賞金は自身が持つ歴代最多を更新する54億円超となった。日本から参戦した3頭はマスカレードボール（牡4＝手塚久）の2着が最高。5R「チェアマンズスプリントプライズ」はカーインライジング（