日本の大将格マスカレードボールはあおり気味にスタート。最初のコーナーを8頭立ての6番手で通過。向正面では最後方に下げ、鞍上ルメールはじっくりと折り合いをつけながら末脚に懸けた。勝負どころで外からじわっとギアを上げながら抜群の手応えで直線へ。大外から勢いよく脚を伸ばすも、ロマンチックウォリアーには1馬身届かなかった。鞍上は「いい競馬をしてくれました。惜しかったね。ペースがかなり遅かったけど、残り200