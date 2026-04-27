「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）高ぶる感情が、阪神・大竹の全身にあふれ出た。勝負の分岐点をしのぎ、雄たけびを上げた姿に歓声が注がれる。７回４安打無失点で今季初勝利を挙げ「ピンチでも勝負を怖がらず、投げることができた」と笑顔を見せた。全て直球で６三振を奪い?柔?より?剛?で攻めた。最大の見せ場は１点リードの七回１死、モンテロを迎えた場面だ。２球目は、あわや本塁打のファウル。カウント２−２か