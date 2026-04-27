「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）阪神が連敗を２で止め、首位に再浮上した。佐藤輝明内野手（２７）が四回に決勝の６号ソロを放ち、藤川監督のセ・リーグ最速タイとなる通算１００勝に花を添えた。近本が死球で左手首を骨折する衝撃が走ったが、４番のバットが猛虎をけん引していく。高々と舞い上がった白球は、なかなか落ちてこない。歓声がどよめきに変わり、スタンドインと同時に虎党が立ち上がった。佐藤輝の先