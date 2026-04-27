次元の違う強さだった。カーインライジングはスタート直後に促してポジションを取り、3番手を追走。直線でパートンのゴーサインにスッと反応すると残り300メートルで堂々先頭へ。そこから一気に突き放すと、持ったままの手応えでフィニッシュした。香港競馬記録を更新する20連勝。1分07秒10の勝ち時計は、自身がマークした前走のレコードを0秒02更新した。パートンは「一度スピードを上げると、非常によく加速してくれる。かなり