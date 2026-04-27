地元勢の層の厚さを証明した。マイウィッシュ（セン5＝ニューナム、父フライングアーティ）は後方待機から直線で馬群をさばいて外に持ち出すと、鋭く伸びて差し切りV。伏兵キャップフェラが続き、香港勢がワンツーを飾った。勝利に導いたボウマンは「馬はとてもリズミカルに走っていましたし、呼吸が安定していました。このクラスでも力を見せてくれて、私はとても誇りに思っています」とパートナーを称えた。昨年の当レースは