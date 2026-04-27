韓国の人気デュオ・東方神起が２６日、横浜・日産スタジアムで日本デビュー２０周年記念公演「東方神起２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬＩＶＥＩＮＮＩＳＳＡＮＳＴＡＤＩＵＭ〜ＲＥＤＯＣＥＡＮ〜」の最終公演を実施。２５日との２日間で１３万人を動員した。２０周年イヤーを締めくくるコンサートで、Ｂｉｇｅａｓｔ（ファンの呼称）を前に全３１曲を熱唱。次のステージへ勢いある一歩を踏み出した。特別な