◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）平山と小浜でもぎ取った２回の先制点、見事だったね。ゲッツーで走者がいなくなりムードがしぼんだところで、チャンスを作り直した。二塁打の平山が、小浜の内野安打で一気にホームイン。ＤｅＮＡも虚を突かれたわけではなく、平山のスピードが勝った。８回の４点目は小浜の押し出し四球。手が出ないのではなくて、しっかりボールを見切って選んだ。非常に価値のある