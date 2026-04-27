◆米大リーグアストロズ７―４ヤンキース（２６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が敵地のアストロズ戦で「３番・右翼」で先発出場し６回に、自らの３４歳の誕生日を祝う１０号本塁打を放った。２打数無安打で迎えた６回だった。右腕アリゲッティの２球目のスイーパーをとらえたジャッジの打球はバックスクリーン左に吸い込まれた。打球速度１０９・３マイル（約１７５・９キロ