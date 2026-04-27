「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）信頼する仲間たちと一塁線上に整列し、黄一色に染まったスタンドを見上げる。勝っても負けても、ファンに感謝を伝える儀式。ただ、六甲おろしが流れる試合後は、阪神・藤川球児監督にとって唯一至福の瞬間だ。節目の通算１００勝。就任１６７試合目の到達は巨人・原辰徳監督に並ぶ、セ・リーグ最速タイ記録となった。「ファンと現場が一体になっている証しかなと思います。阪神タイ