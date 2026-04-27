「東京六大学野球、明大８−１慶大」（２６日、神宮球場）第３週の２回戦２試合が行われ、早大と明大が勝って１勝１敗とし、３回戦に持ち込んだ。昨秋優勝の明大は５番・福原聖矢捕手（４年・東海大菅生）が４打点を挙げ、８−１で快勝した。早大は高橋煌希投手（３年・仙台育英）が１０三振を奪いリーグ戦初完投を果たし、２−１で法大を破った。勢いが止まらない。今秋ドラフト候補の明大・福原が２安打４打点と躍動。「セ