「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）この勢い、本物だ…。首位を快走する岸田オリックスが、通算２９勝を献上してきた有原に対し、左８人を並べる必殺のオーダーを断行。今までのお返しとばかり新助っ人シーモア、売り出し中の５年目・渡部が一発をお見舞いするなど、四回途中までに８点を奪い、天敵右腕を撃沈させた。「よく打ってくれましたね。立ち上がりをしっかりと攻めてくれた。データ？それも