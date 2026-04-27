高齢の親がひきこもりの子を支える「8050問題」は、今や社会全体で向き合うべき喫緊の課題です。わが子の将来を案じ、心身を削りながら働き続ける親の姿は決して他人事ではありません。ある男性のケースから、将来の生活破綻を防ぐために必要な「親亡き後」への備えについて考えていきます。現場に立ち続ける父の独白東京都内の幹線道路沿い、深夜23時を過ぎた工事現場。佐藤和夫さん（71歳・仮名）は反射材のついたベストを着用し