「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）日本ハムは本拠地でスイープした相手に敵地でやり返され、今季初の４連敗。同ワーストの借金４となった。先発の有原が四回途中８失点ＫＯで４敗目。５失点以上は３登板連続４度目という背信に、新庄監督も最多勝右腕の２軍調整を決断した。「真っすぐのスピード、フォークの落ちがソフトバンク時代と違う。それを取り戻してもらえたら。鎌ケ谷で投げてもらう」と明