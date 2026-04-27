「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）体重無差別で争われ、昨年の世界選手権９０キロ級銀メダルの田嶋剛希（２８）＝パーク２４＝が、同金メダリストでパリ五輪同級銀メダルの村尾三四郎（２５）＝ＪＥＳエレベーター＝に優勢勝ちし、初優勝した。男子９０キロ級以下の選手による制覇は、２０１２年の加藤博剛以来１４年ぶり。２８年ロサンゼルス五輪の代表切符を争うライバルへの連敗を「３」で止めた。残り１２秒