◇ア・リーグブルージェイズ 4―2 ガーディアンズ（2026年4月26日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が26日（日本時間27日）、本拠でのガーディアンズ戦に「5番・三塁」で先発出場。3戦連発とはならず4試合ぶりの無安打に終わったが、華麗な守備で4―2の勝利に貢献した。岡本は前日の同カードで2試合連続の5号同点弾を含む2安打2打点と活躍し、チームの連敗ストップに貢献。この日は「5番・三塁」としてス