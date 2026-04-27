【競走中止】▽2R…アタカミーム（3角＝左前肢ハ行）▽4R…ルーンファクター（2周2角＝鼻出血）、ホウオウサンデー（2周目6号障害着地時に転倒）【騎手変更】▽伴（25日京都4Rで落馬負傷）→4R坂口【過怠金】▽2R…横山典1万円（4角手前蛇行）【戒告】▽5R…池添（直線外斜行）▽10R…中井（直線外斜行）