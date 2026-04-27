【出走取消】▽1R…ワイルドミュール（左前肢ハ行）▽10R…ウェイワードアクト（左前挫石）▽11R…サムシングスイート（外傷性鼻出血）【過怠金】▽1R…吉田豊1万円（決勝線手前内斜行）▽5R…原3万円（直線外斜行）