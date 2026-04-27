（初ワンマンで/「初めの一歩」/とぅるりぷ/）2・5次元アイドルグループすとぷりらが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ」が26日、東京・池袋のharevutaiで初ワンマンライブを行った。約2年前から育成枠で修練し、先月悲願のデビュー。オリジナル曲2曲を含む計20曲を披露した。まひろまる。が「これが本当の初めの一歩」と言うと、大きな拍手が起きた。次回は6月12、13日に同じ会場でライブを予定。そあ