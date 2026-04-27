容疑者の自宅近くで聞き込みに回るFBIの捜査官＝26日、カリフォルニア州トーランス（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領や政権幹部が出席した夕食会で起きた25日の発砲を巡り、CNNテレビは26日、逮捕されたコール・トーマス・アレン容疑者（31）が事件前に残した反政権の思想を示す文書を捜査当局が押収したと報じた。27日にも複数の容疑で訴追される見通しで、動機の解明が今後の捜査の焦点となる。トランプ氏はFO